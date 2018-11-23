В России отменят госпошлину за выдачу автомобильных номеров

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МВД готовит поправки в Налоговый кодекс, отменяющие госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков для автомобилей.
Сегодня госпошлина составляет две тысячи рублей.
Нововведение необходимо в связи с принятием закона "О государственной регистрации транспортных средств", который вступит в силу в августе 2019 года, пишет "Коммерсантъ".
С этого момента ГИБДД не будет выдавать сами госзнаки – их надо будет заказывать у официальных производителей. Предельные тарифы установит ФАС, при этом госпошлину отменят. Госавтоинспекция будет назначать автовладельцам только сочетание букв и цифр (впоследствии, возможно, появятся официальные аукционы по продаже "красивых" номеров).
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