В России отменят госпошлину за выдачу автомобильных номеров

МВД готовит поправки в Налоговый кодекс, отменяющие госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков для автомобилей.

Сегодня госпошлина составляет две тысячи рублей.

Нововведение необходимо в связи с принятием закона "О государственной регистрации транспортных средств", который вступит в силу в августе 2019 года, пишет "Коммерсантъ".

С этого момента ГИБДД не будет выдавать сами госзнаки – их надо будет заказывать у официальных производителей. Предельные тарифы установит ФАС, при этом госпошлину отменят. Госавтоинспекция будет назначать автовладельцам только сочетание букв и цифр (впоследствии, возможно, появятся официальные аукционы по продаже "красивых" номеров).