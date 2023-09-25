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В России отправили домой 400 человек, мобилизованных по ошибке

Новости. Общество
13:50, 27 Сентября 2023
фото: Freepik

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Омбудсмен по правам человека сообщила о демобилизации 400 граждан, призванных по ошибке.

Решение о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на наличие оснований для отсрочки, было принято при участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.

В декабре 2022 года она говорила о 200 случаях ошибочной мобилизации, которые были отменены по ее обращениям.

«У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать. У кого было четверо детей, заболевания, позволяющие предоставить отсрочку. Таких демобилизаций только по моей линии было более 400, и я благодарна и военной прокуратуре, и Минобороны РФ, что очень быстро и четко включались», — сказала она на координационном совете уполномоченных по ЦФО.

Ранее Москалькова рекомендовала четко прописать в законодательстве РФ основания и процедуру демобилизации граждан, если установлено, что они были призваны на военную службу по ошибке. Омбудсмен отмечала, что законодательными актами сейчас не предусмотрена демобилизация граждан в связи с необоснованностью их призыва на военную службу, «в большинстве случаев возврат граждан по месту жительства осуществлялся путем отмены решения призывной комиссии о призыве и по представлению органов прокуратуры». В связи с этим, по мнению уполномоченного, необходимо обновить законы о мобилизации и о военной службе в РФ.

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