В России ожидается дефицит подержанных машин

Это случится уже в следующем году из-за провала продаж в 2015-2015 годах.

Генеральный директор компании "Рольф" Светлана Виноградова спрогнозировала дефицит подержанных машин, а также рост автомобильного рынка в России на десять-двенадцать процентов, сообщает ura.news.

По ее словам, когда-нибудь авторынок вернется к докризисному уровню с годовыми продажами в три миллиона машин, но при этом она подчеркивает, что уже в следующем году на рынке наступит дефицит поддержанных транспортных средств из-за провала в 2014-2015 годах.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале рынок показал рост двенадцатый месяц подряд. Продажи легкого коммерческого транспорта, а также легковых автомобилей в РФ по итогам второго зимнего месяца выросли на 24,7 процентов - до 133177 транспортных средств. Примечательно, что с начала этого года они повысились на 27,5 процентов - до 235641 машин. Год назад в России было продано около 1,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей - на 11,9 процентов меньше, чем в 2016-м.

Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели, лидерскую позицию удерживает "АвтоВАЗ", за ним следуют корейские марки - KIA и Hyundai. На четвертом месте находится Renault и замыкает пятерку лидеров Volkswagen. Помимо них, в топ-10 самых продаваемых марок по итогам февраля попали Toyota, Nissan, Skoda, Ford, а также ГАЗ.