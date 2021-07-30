В России ожидается регистрация иностранной вакцины от COVID-19

В «Петроваксе» заявили об эффективности китайской COVID-вакцины «Конвидеция».

Китайская вакцина от коронавируса «Конвидеция» по итогам третьей фазы клинических исследований продемонстрировала высокую эффективность, ожидается ее регистрация в РФ, сообщил Михаил Цыферов, президент компании «Петровакс», которая реализует совместный российско-китайский проект. Об этом сообщает «Интерфакс».

Партнерство «Петровакс» с китайской Cansino Biologics Inc стартовало в начале 2020 года. «Мы провели два клинических исследования III фазы вакцины в России, и на сегодняшний день „Конвидеция“ остается единственной иностранной вакциной, обладающей подобным статусом в нашей стране. Российские специалисты смогли подтвердить высокую безопасность препарата и его эффективность. На данном этапе мы с нетерпением ожидаем регистрации вакцины в России», — сказал Цыферов, слова которого приводит пресс-служба компании.

Он отметил также, что «при поддержке российской компании сегодня „Конвидеция“ зарегистрирована в Киргизии, на подходе — регистрация в Казахстане».

«В целом мы готовы начать поставки вакцины в эти страны уже осенью», — отметил президент «Петровакс». Он сообщил, что для гарантии производства 10 миллионов доз в месяц на предприятии была построена новая четвертая линия.

В августе в России был запущен первый этап локального клинического исследования III фазы вакцины-кандидата Ad5-nCov, в сентябре в медицинских центрах стартовала вакцинация добровольцев в восьми учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Екатеринбурга.