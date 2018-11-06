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Новости. Общество
20:40, 06 Ноября 2018
фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В России планируют сократить число точек со спиртным

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Количество магазинов с алкоголем и табаком в России может сократиться в 2,5 раза — примерно до 50 магазинов на 100 тыс. человек.

Экспертный совет при правительстве предложил установить лимит в зависимости от численности населения региона и его площади, пишет газета "Известия".

Такая мера может попасть в нацпроект "Демография". Его цель — повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Для этого, в том числе, необходимо сократить потребление населением спиртного и сигарет. А ценовые, временные и пространственные ограничения считаются одними из самых эффективных методов в этой борьбе.

По мнению Экспертного совета, ограничение количества магазинов с алкоголем и табаком — одна из мер, которая будет способствовать корректировке ситуации.

Так, в отзыве предложено установить на федеральном уровне лимит количества лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от числа жителей. Точки продаж табачной продукции следует сократить, ограничив их количество на определенной площади.

По мнению эксперта, количество точек с алкоголем в России должно быть сокращено в 2,5 раза, до 50 точек на 100 тыс. человек. В отношение магазинов с табачной продукции сокращение должно быть аналогичным, подчеркнула эксперт.

Эксперт заметила, что научные исследования подтверждают: чем больше в регионе торговых точек с алкоголем и сигаретами, тем больше распространенность употребления спиртного и табака.

В Минпромторге воздержались от комментариев. В Минтруде уточнили, что федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" находится в компетенции Минздрава. В пресс-службе Минздрава "Известиям" сказали, что "есть данные об эффективности таких мер". Сейчас ведомство прорабатывает подобные ограничения и в случае положительных показателей, они войдут в проект антиалкогольного закона.

По словам эксперта, любой продуктовый магазин стремится получить лицензию на продажу спиртных напитков, продавцы за нее бьются. Ведь алкоголь не только имеет существенную долю в выручке, но и формирует дополнительный трафик покупателей. Человек, покупающий спиртное, всегда заинтересуется и продуктами. Потребитель, собравшийся выпить, не поедет в два разных магазина: за спиртным и за закуской.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что в России пока невозможно реализовать скандинавскую модель продаж водки.

"Для нашей страны напиток остается стратегическим товаром, цены на который снижают в кризис", — подчеркнул он. Хотя эксперт заметил, что сокращение территориальной доступности спиртного и табака всегда снижает их потребление.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chopper
2018-11-06 22:24:59
Народ за канистрами ходит не в магазины.
кир
2018-11-06 20:52:21
А мы обозначим его "белое и красное". Как недавно открыли новый и ненужный магазин на моем пути.
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