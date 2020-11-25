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В России планируют ввести новый порядок выплаты больничных

Новости. Общество
21:05, 25 Ноября 2020
фото: © ТАСС/Владимир Астапкович
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о начислении россиянам выплат больничных и пособий по материнству напрямую из ФСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. Механизм "прямых выплат" по больничному и пособиям в связи с материнством из средств Фонда социального страхования (ФСС) гарантирует оплату независимо от финансового положения работодателя, пояснили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

В пояснительной записке отмечается, что ранее был реализован пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию непосредственно территориальными органами Фонда, а также уплату страхователями страховых взносов в Фонд в полном объеме.

"Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан", - говорится в материалах.

Законопроектом предусматривается минимальное участие страхователя в процессе назначения и выплаты страхового обеспечения, в связи с чем закрепляется технология назначения и выплаты страхового обеспечения с учетом электронного обмена сведениями со страхователями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов, медико-социальной экспертизы и другими ведомствами.

Проектом федерального закона также определяется порядок взаимодействия страховщика, страхователей и застрахованных лиц при назначении страхового обеспечения.

Кроме того, проектом определяется ответственность страхователя в виде взыскания штрафов за нарушение законодательства в сфере страхования, в частности за отказ в представлении или непредставление в установленный срок сведений и документов, необходимых для осуществления страховщиком контроля, представление в неполном объеме или в искаженном виде сведений и документов и иных сведений, представление недостоверных сведений и документов, несоблюдение установленного порядка представления сведений и документов.

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Комментарии

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Саныч
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