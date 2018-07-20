В России появится департамент по противодействию санкциям

Антисанкционная проблематика в финансовой сфере официально закреплена за Минфином.

Российское правительство создаёт при Минфине специальный департамент по противодействию антироссийским санкциям. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации, пишет life.

"Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", — указано в тексте документа.

В соответствии с новым постановлением Минфин наделяется важным полномочием — взаимодействовать с властями иностранных государств и международными организациями по вопросам введенных ограничительных мер в отношении нашей страны. В какой форме будет выражаться это взаимодействие, пока не известно.

Кстати, ранее первый вице-премьер, курирующий Министерство финансов РФ, Антон Силуанов анонсировал планы по созданию специальной структуры для взаимодействия и помощи попавшими под санкции российским компаниям.

Напомним, что ранее Россия продлила контрсанкции до 31 декабря 2019 года. Документ приостанавливает торговое сотрудничество с государствами, поддержавшими антироссийские санкции, а также организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран.