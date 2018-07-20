Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
22:00, 20 Июля 2018

В России появится департамент по противодействию санкциям

По теме

Медведев на совещании в Карелии заявил о миллиардных убытках от незаконных рубок лесов
20.07.18 15:30
"Единая Россия" выдвинула кандидата на выборы в Петросовет
20.07.18 09:53
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым
20.07.18 09:01
Все новости
Загрузка...

Антисанкционная проблематика в финансовой сфере официально закреплена за Минфином.

Российское правительство создаёт при Минфине специальный департамент по противодействию антироссийским санкциям. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации, пишет life.

"Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц", — указано в тексте документа.

В соответствии с новым постановлением Минфин наделяется важным полномочием — взаимодействовать с властями иностранных государств и международными организациями по вопросам введенных ограничительных мер в отношении нашей страны. В какой форме будет выражаться это взаимодействие, пока не известно.

Кстати, ранее первый вице-премьер, курирующий Министерство финансов РФ, Антон Силуанов анонсировал планы по созданию специальной структуры для взаимодействия и помощи попавшими под санкции российским компаниям.

Напомним, что ранее Россия продлила контрсанкции до 31 декабря 2019 года. Документ приостанавливает торговое сотрудничество с государствами, поддержавшими антироссийские санкции, а также организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран.

По теме

Медведев на совещании в Карелии заявил о миллиардных убытках от незаконных рубок лесов
20.07.18 15:30
"Единая Россия" выдвинула кандидата на выборы в Петросовет
20.07.18 09:53
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым
20.07.18 09:01
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
20.07.2018, 09:01
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым
16.07.2018, 09:09
Аномальная жара задержится в Петрозаводске

Аналитика

18.07.2018 15:32
Обществоведение
Петросовет – за школу и садики 1
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»