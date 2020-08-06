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В России появятся спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток

Новости. Общество
22:00, 06 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Первые такие устройства установят на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщил Ростех.

Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты в период пандемии коронавируса нового типа, появятся в России. Первые такие устройства будут установлены на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщил ТАСС со ссылкой на Ростех.

"Корпорация "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех" начала установку антибактериальных контейнеров со специализированной системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты в отелях, организациях общепита и других общественных местах", - говорится в распространенном сообщении.

Внутри стального бокса закреплена герметичная емкость с бесхлорным и бесспиртовым средством для дезинфекции, устройство создано Росхимзащитой совместно с группой компаний "Экобокс". После дезинфекции специальным составом маски полностью обезвреживаются внутри контейнера и уже не представляют биологической опасности, а заполненный пакет герметично закрывается, из него выпускается воздух, и он утилизируется обычным способом, пояснили в Ростехе.

"Спрос на изделие большой, прежде всего, интерес проявляет гостиничный бизнес. Уверены, что такое оборудование будет также востребовано на транспорте, в торговле, банках и других предприятиях обслуживающего сектора, которые ежедневно посещает большое количество людей", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

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