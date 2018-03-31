В России потратят 3 миллиарда рублей на развитие цифровой экономики

На реализацию программы "Цифровая экономика" из бюджета России будет выделено более 3 миллиардов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

Деньги пойдут на развитие информационной инфраструктуры и безопасности, а также создание технологических заделов. Среди ведомств, которые получат средства, в частности, министерства коммуникации и связи, транспорта, экономического развития, а также Росатом и ФСБ, пишет "Фонтанка.ру".

Четыре плана развития цифровой экономики на ближайшие годы были утверждены в декабре 2017 года. Общая сумма финансирования должна составить около 520 миллиардов рублей, 150 миллиардов из которых должны быть выделены из бюджета.