В России потратят 3 миллиарда рублей на развитие цифровой экономики

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На реализацию программы "Цифровая экономика" из бюджета России будет выделено более 3 миллиардов рублей.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.
Деньги пойдут на развитие информационной инфраструктуры и безопасности, а также создание технологических заделов. Среди ведомств, которые получат средства, в частности, министерства коммуникации и связи, транспорта, экономического развития, а также Росатом и ФСБ, пишет "Фонтанка.ру".
Четыре плана развития цифровой экономики на ближайшие годы были утверждены в декабре 2017 года. Общая сумма финансирования должна составить около 520 миллиардов рублей, 150 миллиардов из которых должны быть выделены из бюджета.
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