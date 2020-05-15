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В России повторят авиационную часть празднования Дня Победы

Новости. Общество
20:40, 15 Мая 2020
фото: © Столицы на Онего
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Самолёты и вертолёты пролетят не только над Москвой, но и над другими городами.

Россияне увидят воздушную часть парады Победы повторно. Принципиальное решение об этом уже принято, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны. Он не станет точной копией состоявшегося 9 мая. Пересмотрят и состав участников, и схемы пролета авиации.

Точная дата проведения торжественного мероприятия пока не определена. Решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране. Обсуждается и список городов-участников. Есть вероятность, что в этот раз их будет меньше, чем 9 мая. Авиационную часть могут повторить только в тех городах, где будет проводиться и наземная составляющая.

"Если парад делать, то полноценно. 9 мая был воздушный пролет над Москвой в честь Дня Победы. А парад есть парад, – рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. – Это не самая сложная задача для авиации – организовать воздушное движение. Все лётчики у нас сейчас имеют большой налет и хорошие навыки. Пилотажные группы подготовлены. Так что никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас не те времена, когда исправную технику собирали со всей страны".

В числе возможных дат проведения полномасштабных празднований в честь 75-летия Победы называли 22 июня – День памяти и скорби. Еще один вариант – 24 июня, в этот день в 1945 году состоялся первый Парад победы в Москве. Не исключалось также празднование 3 сентября. На этот день теперь приходится официальное окончание Второй мировой войны – соответствующий закон в конце апреля подписал президент Владимир Путин.

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