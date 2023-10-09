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В России повысится максимальная сумма пособия по беременности и родам

Новости. Общество
22:00, 09 Октября 2023
фото: Freepik

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В Минтруда озвучили сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году планируется увеличить до 794 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

«Благодаря введению единого тарифа страховых взносов в 2025 году планируются следующие максимальные суммы пособий: максимальная сумма пособия по беременности родам — 794 355,80 рубля (за 140 дней отпуска по беременности и родам), максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком — 68 995,51 рубля», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным Минтруда, в 2025 году максимальное пособие по временной нетрудоспособности за один день составит 5 673,97 рубля. В целом Соцфонд России в 2025 году планирует направить на выплату пособий по беременности и родам 184,3 млрд рублей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком — 244,6 млрд рублей и пособий по временной нетрудоспособности — 703,3 млрд рублей.

В пресс-службе напомнили, что размеры указанных пособий зависят от заработка, на который начислялись страховые взносы. При этом заработок учитывается за два предыдущих календарных года. Так, если оплате подлежит больничный, выданный в 2025 году, то для расчета будет использован заработок за 2023 и 2024 годы.

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