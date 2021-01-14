В России предлагают канонизировать Путина

"Национальный комитет+60" рассказал, что надо сделать с телом президента России Путина после смерти.

"Национальный комитет+60" направил обращение патриарху Кириллу с требованием "направить все усилия на сакрализацию" президента России Владимира Путина. Представители общественной организации считают, что "антихрист Навальный" прибудет в страну "сеять смуту", и глава государства нуждается в защите, пишет Росбалт.

"В преддверии пришествия Антихриста (в личине Навального), ангажированного враждебным Западом, РПЦ по воле божией просто обязана предать его анафеме! Однозначно, на днях он прибудет в Первопрестольную с главной целью — посеять смуту и опорочить праведного правителя РФ! По мнению экспертов, для укрепления государства все иерархи РПЦ должны у себя разместить парадные портреты Владимира Путина в полный рост с белым квадратным нимбом, — говорится в обращении комитета. — Белый ореол вокруг головы живущего ВВП символически отображает тайну божественного присутствия в нем".

Они также считают, что в закон о неприкосновенности президента РФ надо внести "сакральную поправку", которая, в частности, определит, что делать с телом Путина после его смерти.

"После кончины второго президента его тело неприкосновенно и отходит к РПЦ! Негоже Великому Правителю упокоиться на мытищинском погосте, — отметили в организации. — Представляется, Патриарх Кирилл успеет до своего „пенсионного юбилея“ решить вопросы и с серебряной ракой, и кувуклией в Петропавловском соборе в СПб для благоверного Владимира".

Кроме того, общественники нашли способ победить коронавирус в стране.

"Полагаем, что клирики РПЦ личным примером помогут стране преодолеть заразу ковида, привившись сакральной вакциной „сПУТИНк В“", — заявили они.

Ранее "Национальный комитет+60" уже требовал у патриарха Кирилла причислить Путина к лику святых и дополнить православное богослужение пропрезидентской молитвой.

Российскую вакцину от COVID-19 они предлагали назвать "Путинол".

Также комитет настаивал на канонизации первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.