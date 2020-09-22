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В России предложил ужесточить наказание за преступления против детей

Новости. Общество
22:00, 22 Сентября 2020
фото: © Fotolia / Piotr Wawrzyniuk
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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, напомнив о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте СР о химической кастрации педофилов.

Большой общественный резонанс вызвала трагедия в Рыбинске, где были изнасилованы и убиты две сестры восьми и 13 лет. Убийца был ранее неоднократно судим за такие преступления, как убийство, изнасилование, надругательство над телами умерших, пишет издание "РИА Новости".

"Радикально ужесточить наказания за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних предлагает председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции СР Сергей Миронов", – сообщает пресс-служба партии.
 
Парламентарий напомнил, что в конце прошлого года после зверской расправы над девятилетней девочкой в Саратове он призывал к введению смертной казни для убийц детей.
 
"Но тогда действовал мораторий на эту исключительную меру наказания. После внесения поправок в конституцию наша страна более не обязана выполнять принятые на себя международные обязательства, вступающие в противоречие с Основным законом России, который предусматривает смертную казнь", – цитирует слова Миронова его пресс-служба.
 
Миронов обратил внимание, что наказания в виде лишения свободы не оказали никакого воздействия на рыбинского убийцу и не предотвратили новое страшное преступление.

"Прозвучали предложения о реестре педофилов. Считаю, что от таких полумер толку не будет", – подчеркнул политик.
 
Он напомнил, что во фракции "Справедливая Россия" уже несколько лет назад был подготовлен законопроект о химической кастрации извращенцев. Такая норма действует в большинстве европейских стран, а с 2018 года в Казахстане. В России данная мера применяется к сексуальным преступникам, признанным невменяемыми, сообщает пресс-служба.

"Беда в том, что большинство маньяков в медицинском плане вполне нормальные люди, да и внешне их поведение ничем не выделяется. Чтобы предотвратить новые жертвы, защитить наших детей, нужны радикальные решения. Пока же мы обречены ждать новой трагедии, чтобы в очередной раз выразить свою возмущение и бессилие", – заключил Миронов.

 
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