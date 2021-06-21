В России предложили ограничить число кошек и собак в квартирах

Госсовет Татарстана предложил ввести в России обязательную регистрацию кошек и собак, а также законодательно ограничить их число в квартирах.

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Его текст опубликован на сайте нижней палаты парламента. Об этом сообщает Лента.ру.

«Владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создавая тем самым антисанитарную обстановку в многоквартирных жилых домах. В связи с этим предлагается прописать нормативы количества домашних животных, содержащихся в квартирах», — говорится на сайте Госсовета республики.

По словам депутатов, законопроект поможет сократить численность безнадзорных животных, которые стали чаще нападать на людей. Требование обязательной регистрации кошек и собак позволит определять их владельцев, а также возвращать потерявшихся питомцев. Кроме того, такая мера будет «сдерживающим фактором при оставлении животных хозяевами».

Также предлагается ограничить нахождение собак без намордников вне специальных площадок.