В России предложили учредить должность омбудсмена по защите прав пенсионеров

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил создать должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров.

Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что в России проживают порядка 36 млн пенсионеров.

При этом нередко возникают ситуации, когда граждане пенсионного возраста, добиваясь своих прав на положенные по закону льготы, выплаты, доплаты, вынуждены обращаться в суды.

Однако далеко не все пенсионеры, в том числе в силу возраста, способны самостоятельно обратиться в суд, оплатить услуги юриста с целью защиты своих прав.

Поддержать данных граждан и решить проблему в целом, как отметил Хамзаев, можно было бы с помощью создания в России должности федерального омбудсмена по защите прав пенсионеров с представительствами во всех регионах. С одной стороны — уполномоченный и его офисы могли бы взять на себя работу по правовой, консультативной поддержке граждан, с другой стороны — инициировать поправки в законодательство с целью улучшения ситуации с реализацией прав пенсионеров.

"В связи с этим прошу вас поддержать учреждение в России должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров", — говорится в тексте обращения.