В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми.

Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

В своём обращении она отметила, что очень часто родители посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе со своими несовершеннолетними детьми, покупая в их присутствии сигареты или алкоголь. По её мнению, это может способствовать возникновению раннего интереса у детей к данной продукции, который может перерасти в пристрастие к этим вредным привычкам.

Подобное поведение, как считает Волынец, может оказать негативное влияние на ребёнка и на его здоровье в будущем.

Общественница также напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя среди молодёжи, а также в ведомстве называли приоритетной задачу снижения потребления табака среди детей и подростков.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми", — говорится в тексте обращения.