В России прекращают поддержку сайта «Википедия»

Организацию, поддерживающая русскоязычную версию «Википедии», будут ликвидировать.

Организация «Викимедиа.ру», которая поддерживает русскоязычную версию «Википедии», закроется в РФ. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский.

«Вчера мы приняли решение закрыть «Викимедиа.ру». Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет», — рассказал он.

Козловский добавил, что такое решение приняли из-за того, что в предстоящую пятницу его якобы должны признать иноагентом — об этом ему сообщили в МГУ, где он работал почти 25 лет. «В эту пятницу меня, по информации, поступившей в ректорат МГУ, признают иностранным агентом. Со вчерашнего дня я больше не сотрудник МГУ», — пояснил он.

Он напомнил, что «Викимедиа.ру» не управляла «Википедией». «Википедией» управляет сообщество ее авторов. «Викимедиа.ру» занималась поддержкой вики-проектов в России. Готовила учебники и онлайн-курсы по редактированию «Википедии», проводила семинары, лекции и мастер-классы о «Википедии» и других вики-проектах. Проводили конференции и другие мероприятия для википедистов из России», — сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства также выразил надежду, что «Википедия» продолжит существовать, как и раньше. «Про ее блокировку говорят уже больше 10 лет, и формально она может произойти в любой день, но не происходит. Надеюсь, что это и не произойдет никогда», — заключил он.