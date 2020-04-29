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В России продлили запрет на въезд иностранцев

Новости. Общество
21:05, 29 Апреля 2020
фото: © EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Правительство РФ продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, пишет ТАСС.

Он отметил, что "пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, будут полностью сняты, в том числе по пересечению границ России".

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена, и эпидемиологическая ситуация не улучшится", – сказал глава кабмина. 

Мишустин добавил, что "для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования".

"Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией", – пояснил Мишустин.

Ранее правительство России временно запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства до полуночи 1 мая. Это ограничение распространялось в том числе на тех, кто прибывает с территории Белоруссии. Исключение из этого правила было сделано для иностранных дипломатов, членов их семей, водителей грузовиков, лиц с обыкновенными частными визами, выданными в особых случаях по решению МИД России, членов семей граждан России и отдельных категорий граждан государств, с которыми у РФ действуют договоры о безвизовых поездках. 

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