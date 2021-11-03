В России растет число преступлений на почве ненависти

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что в России наметилась тенденция роста числа преступлений на почве ненависти.

В этом году в России наметилась тенденция роста преступлений на почве ненависти, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на стабилизацию в России за последние 8 лет, именно в этом году наметилась тенденция роста преступлений на почве ненависти. Если, скажем, в 2020 году было 7 инцидентов, то сейчас уже за этот же период 17. Цифры, конечно, небольшие. Это не десятки, не сотни преступлений, что наблюдалось в начале 2000-х годов, когда практически ежедневно нападали на мигрантов, темнокожих студентов, избивали их», — сказал Брод в ходе круглого стола «Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти на пространстве ОБСЕ» в МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что в России был сделан большой шаг вперёд по нейтрализации радикальных группировок, по привлечению к ответственности лидеров скинхедов, неонацистских издателей.

«Тем не менее, в период пандемии социальная напряженность, падение жизненного уровня, проблемы в самых разных сферах, в том числе и кризис доверия к силовым структурам, органам власти, это тоже толкает население к поиску врага, которым помимо Запада, иноагентов становятся и представители мигрантов и национальных меньшинств», — подчеркнул Брод.