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В России растет суточная заболеваемость COVID-19

Новости. Общество
12:38, 11 Сентября 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

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В России за минувшие сутки был выявлен 18 891 случай COVID-19, это на 2,99% больше, чем накануне.

По данным федерального оперативного штаба, в России за минувшие сутки был выявлен 18 891 случай COVID-19, это на 2,99% больше, чем накануне (18 341). Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 121 516 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 375 160. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 17 888 человек.

За последние сутки подтверждено 796 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 191 961.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11.09.2021 остаются 1 123 703 человека.

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