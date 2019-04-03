Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:58, 03 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

В России разрабатывается система перечисления зарплат по номеру телефона

Загрузка...

Центробанк прорабатывает возможность использования системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физическим лицам.

Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков. По ее словам, эта идея уже поддержана рядом банков, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2019-04-03 16:51:23
Сначала приучили к картам и банки имеют от того , теперь ещё будем кормить операторов связи .
Неравнодушный
2019-04-03 16:47:39
...то есть постепенно окончательно станем рабами большой тройки операторов мобильной связи.
Горожанин
2019-04-03 16:47:22
Кто из работников, получающих зарплаты, об этом просил? Это что, повышает качество жизни людей?! У нас нет других проблем, о которых люди просто кричать устали? Кто остановит этих любителей бюджетных денег на ненужные разработки?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.03.2019, 20:40
Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе
31.03.2019, 12:58
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Китее, в Северной Карелии
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
29.03.2019, 21:30
Муж Наташи Королевой полностью обнажился
29.03.2019, 07:25
Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске
31.03.2019, 19:40
Бузова почуяла весну и выложила откровенное фото

Аналитика

Сегодня 16:01
Капитал
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
Жительница карельской деревни Войница потребовала отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.
"Это – наше болото" 1
Сегодня 13:39
"Мы поставлены на грань выживания" 4
01.04.2019 09:27
Клиника у храма 2
29.03.2019 11:41
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске 1
28.03.2019 14:24
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта"
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
01.04.2019 13:46
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»