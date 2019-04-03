В России разрабатывается система перечисления зарплат по номеру телефона

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Центробанк прорабатывает возможность использования системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физическим лицам.
Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков. По ее словам, эта идея уже поддержана рядом банков, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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