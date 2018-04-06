В России разработан план нетерпимости к неофициальным товарам

Правительство утвердило мероприятия по борьбе с незаконным оборотом продукции

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров — Белый дом намерен довольно жестко расчищать рынки от контрафакта и фальсификата, пишет news.mail.

Будет упрощено уничтожение таких товаров и оборудования за счет нарушителя, внеплановые проверки, усилен контроль таможенной стоимости, параллельно государство будет развивать системы маркировки товаров.

В потребителях планируется воспитывать "нетерпимое отношение" к контрафакту — делать это будут специальное СМИ и передача на ТВ, а граждан планируется вовлечь в проверку легальности покупок с помощью специального приложения.

На заседании правительства Дмитрий Медведев представил план реализации стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции на период до 2020 года и плановый период до 2025 года — он призван очистить рынок от контрафакта в самом широком понимании, от нелегально импортированных товаров до произведенных с нарушением обязательных требований.

"Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям. От подделок страдают и добросовестные компании", — заключил глава правительства.

В войну с незаконным оборотом будут вовлечены почти все министерства и ведомства. Так, Минпромторг, Минэкономики, Росимущество и Роспотребнадзор должны уже во втором квартале законодательно оформить упрощение порядка уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота. В третьем квартале Минобороны и Минпромторг (это министерство будет основным исполнителем плана), МВД, ФАС и ФСБ должны ввести ограничения для юрлиц, ИП и граждан, причастных к незаконному производству, доставке и закупке изделий для создания образцов военной и спецтехники. Участники серой части этого рынка будут внесены в единый межведомственный реестр.

Всем производителям нелегальной продукции готовят обязательства по уничтожению оборудования для ее производства, транспортировки и реализации — и внеплановые проверки различных ведомств.

ФТС, Минпромторг и ФАС должны будут проанализировать цены для усиления контроля таможенной стоимости импорта.

Борьба с контрафактом будет поддержана и на наднациональном уровне в ЕАЭС. Для пищевой продукции ЕЭК разработает "методики подтверждения заявленного состава, методики географического региона происхождения" и даже "определения видовой принадлежности" на основе анализа ДНК. К ряду групп товаров правительство сможет устанавливать технологические требования к производству и хранению товарных запасов. Также предусмотрена приостановка реализации топлива, не прошедшего экспресс-тесты, и обязательная сертификация сельхоз- и строительной техники.

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