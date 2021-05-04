В России резко вырос спрос на наличные

Отток денег из банков в наличность приблизился к повышенным значениям прошлого года.

По мнению экспертов, среди причин — подготовка населения к майским праздникам и реакция на заявления об отключении России от SWIFT, пишет РБК.

В апреле объем наличных денег в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд руб., следует из данных ЦБ. Это самый резкий отток в наличность с начала года: в январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был небольшим (121,1 млрд руб.), а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась (-29,7 млрд руб.).

Если исключить сезонный рост наличных в обращении в конце года, апрельские показатели будут сопоставимы с уровнем июня прошлого года (391,8 млрд руб.), когда в России только начали снимать ограничения после первой волны пандемии коронавируса. Весь 2020 год россияне предъявляли повышенный спрос на наличность: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса показал рекордный прирост за десять лет.

В апреле, перед майскими праздниками, в России традиционно наблюдается активизация спроса на наличные деньги, замечает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. Но в этом году, по его словам, отток оказался выше примерно на 100 млрд руб. Эксперт не исключает, что одной из причин стало решение властей увеличить количество выходных дней в мае.

Неопределенность действительно стимулирует население снимать наличные, соглашается руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково»-РЭШ Егор Кривошея. «Помимо нерабочих дней на это также могли повлиять новости о внешнеэкономических шоках, связанные с возможными санкциями и потенциальными рисками ограничений международных переводов. Несмотря на то, что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные», — добавляет эксперт.

Помимо разовых факторов повышенный спрос на наличные в России сохраняется из-за эффектов, возникших в пандемию, напоминает Сусин: низкая привлекательность депозитов и укрупнение серого сегмента экономики.