Реклама на сайте
Прислать новость
«Люди, что творите!»: Вандалы сожгли мусорный контейнер в микрорайоне Петрозаводска 14
Сегодня 14:29
Больные коронавирусом продолжают умирать в Карелии – скончались уже 480 человек
Сегодня 09:28
Массовая авария в Ленобласти собрала 25-километровую пробку
Сегодня 19:51
Новым руководителем МЧС Карелии станет уроженец ГДР, генерал-майор Владимир Бирючков? 4
Сегодня 13:45
Жители Карелии до приезда пожарных спасли деревню от огня 1
Сегодня 16:06
Новый асфальт треснул в микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ) 5
Сегодня 15:14

В России резко вырос спрос на наличные

Новости. Экономика
20:40, 04 Мая 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
Загрузка...

Отток денег из банков в наличность приблизился к повышенным значениям прошлого года.

По мнению экспертов, среди причин — подготовка населения к майским праздникам и реакция на заявления об отключении России от SWIFT, пишет РБК.

В апреле объем наличных денег в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд руб., следует из данных ЦБ. Это самый резкий отток в наличность с начала года: в январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму, в феврале отток был небольшим (121,1 млрд руб.), а в марте ликвидность на руках у населения и бизнеса снова сокращалась (-29,7 млрд руб.).

Если исключить сезонный рост наличных в обращении в конце года, апрельские показатели будут сопоставимы с уровнем июня прошлого года (391,8 млрд руб.), когда в России только начали снимать ограничения после первой волны пандемии коронавируса. Весь 2020 год россияне предъявляли повышенный спрос на наличность: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса показал рекордный прирост за десять лет.

В апреле, перед майскими праздниками, в России традиционно наблюдается активизация спроса на наличные деньги, замечает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. Но в этом году, по его словам, отток оказался выше примерно на 100 млрд руб. Эксперт не исключает, что одной из причин стало решение властей увеличить количество выходных дней в мае.

Неопределенность действительно стимулирует население снимать наличные, соглашается руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково»-РЭШ Егор Кривошея. «Помимо нерабочих дней на это также могли повлиять новости о внешнеэкономических шоках, связанные с возможными санкциями и потенциальными рисками ограничений международных переводов. Несмотря на то, что эти риски могут не реализоваться, появление этих новостей в информационном пространстве формирует ожидания потребителей и может влиять на спрос на наличные», — добавляет эксперт.

Помимо разовых факторов повышенный спрос на наличные в России сохраняется из-за эффектов, возникших в пандемию, напоминает Сусин: низкая привлекательность депозитов и укрупнение серого сегмента экономики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
01.05.2021, 09:25
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии
27.04.2021, 15:40
Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Аналитика

Сегодня 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса
Сегодня 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»