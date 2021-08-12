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В России с начала пандемии коронавирус унес жизни 172 110 человек

Новости. Общество
12:15, 17 Августа 2021
фото: © AP Photo / Craig Ruttle

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За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 805 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 20 958 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 710 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 642 559 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 918 324.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 407 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 172 110. За прошедшие сутки скончались 805 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 172,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 308 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 августа остаются 1 251 553 человека.

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