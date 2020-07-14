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В России с завтрашнего дня отменяется обязательная изоляция для въезжающих

Новости. Общество
20:40, 14 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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С 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.

Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора, главным государственным врачом России Анной Поповой.

Как сообщает "Российская газета", приезжим теперь требуется справка, подтверждающая прохождение теста на СOVID-19 с отрицательным результатом. Тем, у кого такого документа не окажется, необходимо будет в трехдневный срок пройти тест на наличие вируса.

Для граждан России, возвращающихся в страну, предусмотрена аналогичная процедура. Документ может быть представлен на русском или английском языках.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нина Ивановна
2020-07-14 20:45:01
Ну и "правильно", больше переболеют летом, меньше осенью...
В Карелию лезут москвичи, питерцы, бегут оттуда, где " отличная медицина"?!?
Гость
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