В России собак чаще называют именами американских политиков

В Российской кинологической федерации составили рейтинг собак с именами политиков.

Как показало исследование РКФ, среди зарегистрированных в федерации собак чаще встречаются питомцы с именем Дональда Трампа. В честь американского президента в России назвали 72 собаки. Имя Трампа носят как немецкие овчарки, так и чихуахуа и немецкие шпицы, пишет РБК.

Далее по рейтингу идет предшественник Трампа Барак Обама. Именем 44-го американского президента назвали 39 собак, чаще всего чихуахуа. В Российской кинологической федерации отметили, что в честь соперника нынешнего американского президента на выборах, демократа Джо Байдена, которому отдали победу СМИ, не назван ни один питомец.

Среди российских политиков на первом месте глава Роснано Анатолий Чубайс, в честь которого назвали 32 собаки, в том числе пять среднеазиатских овчарок.

В списке популярных среди собачников имен политиков также имена канцлера Германии Ангелы Меркель (13 собак), бывшего президента России Бориса Ельцина (десять кличек), французского лидера Эмманюэля Макрона (три) и бывших советских лидеров Леонида Брежнева и Иосифа Сталина (по две).

Отвечая на вопрос, есть ли среди политиков, в честь которых дают клички питомцам, российский президент Владимир Путин, в РКФ сообщили, что в России восемь собак, названных в честь главы государства.