Документация на многоэтажные здания из дерева проходит экспертизу.

В России собираются строить деревянные девятиэтажки. Как пишет РБК, эта тема обсуждалась в Совете Федерации во время «Парламентского диалога» с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

По его словам, деревянное домостроение в России имеет большой потенциал. Уже сейчас в стране ведется строительство четырехэтажных домов из дерева, а документация на девятиэтажки проходит экспертизу.

Как сообщил министр, завершить эту работу планируется в 2023 году. Предполагается, что в стране появится новая льгота для строительства деревянных домов хозспособом.