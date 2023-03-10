Документация на многоэтажные здания из дерева проходит экспертизу.
В России собираются строить деревянные девятиэтажки. Как пишет РБК, эта тема обсуждалась в Совете Федерации во время «Парламентского диалога» с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.
По его словам, деревянное домостроение в России имеет большой потенциал. Уже сейчас в стране ведется строительство четырехэтажных домов из дерева, а документация на девятиэтажки проходит экспертизу.
Как сообщил министр, завершить эту работу планируется в 2023 году. Предполагается, что в стране появится новая льгота для строительства деревянных домов хозспособом.
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