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В России сохраняется тревожная динамика летальных исходов от COVID-19

Новости. Происшествия
11:55, 13 Января 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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За последние сутки в России зарегистрировано 566 смертей пациентов с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 22 850 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 471 053 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 854 088 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 28 658 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 566 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 63 370 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 94,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделана 341 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 13 января остаются 616 174 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Митяй
2021-01-13 13:44:57
Скоро, года через три, всё закончится, нужно просто всем переболеть и всего делов то ,при нашей "медицине"!?!
Хотя уже зафиксировано 50 случаев повторного заражения!?! В СМИ сегодня было, да и последствия укола вакциной тоже не изучены..... сложно всё....
кир
2021-01-13 12:35:42
Вирус отформатирует общество.
zanoza
2021-01-13 12:05:57
Что выглядит довольно странно на фоне официального спада числа заболевших. Вот потому и нет веры официальным данным.
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