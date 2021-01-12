В России сохраняется тревожная динамика летальных исходов от COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 566 смертей пациентов с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 22 850 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 471 053 случая коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 854 088 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 28 658 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 566 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 63 370 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 94,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделана 341 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 13 января остаются 616 174 человека.