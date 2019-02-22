В России создадут список игроманов

Министерство финансов РФ разработало законопроект, предполагающий создание в России единого перечня граждан с игровой зависимостью.

Согласно документу, включение в реестр будет проходить добровольно – каждый россиян, осознающий у себя тягу к игре, сможет написать соответствующее заявление. Аналогичное обращение смогут подать попечители и опекуны игроманов, признанных частично или полностью недееспособными, говорится в законопроекте, текст которого цитируют "Известия".

Заявления от граждан о запрете принимать ставки будут получать тотализаторы и букмекерские конторы.

Что будет дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".