В России создана правительственная комиссия по русскому языку

Разработкой государственной языковой политики в стране займутся заместители министров, ректоры вузов и руководители крупнейших федеральных СМИ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, которая займется разработкой государственной языковой политики. В комиссию вошли заместители федеральных министров, ректоры вузов и руководители крупнейших российских СМИ, а возглавил ее министр просвещения страны Сергей Кравцов.

Как сообщили в правительстве РФ, в ближайших планах комиссии – экспертиза правил русской орфографии и пунктуации, определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. Кроме того, важной частью работы станет вопрос повышения уровня подготовки специалистов по русскому языку.