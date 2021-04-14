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В России спасли влюбленную пару, устроившую свидание на льду

Новости. Общество
23:30, 14 Апреля 2021
фото: pixabay.com / stafichukanatoly
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В Архангельске сняли с отколовшейся льдины юношу и девушку, сообщили в региональной диспетчерской службе.

Инцидент произошел в поселке Цигломень, на Никольском рукаве Северной Двины. Семнадцатилетний юноша и шестнадцатилетняя девушка назначили свидание на льду рядом с берегом, но льдина неожиданно откололась. О произошедшем сообщил в службу 112 сам юноша. Об этом информирует РИА Новости.

"Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла", — рассказал молодой человек.

По его словам, до берега было метров 10-15, льдина плыла довольно быстро. И хотя она казалась большой и устойчивой на вид, молодые люди опасались, что она расколется.

Очевидец подтвердил, что льдина с юношей и девушкой идет вниз по течению и уже миновала лодочную станцию. На помощь направились две спасательные группы: сотрудники областной службы спасения выехали в Цигломень по дороге, а судно на воздушной подушке Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС — по льду.

Но помощь спасателей не понадобилась — подростков снял с льдины свидетель происшествия.

"Взяв на берегу лодку, мужчина преодолел несколько десятков метров чистой воды, забрал ребят и эвакуировал их на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась", — говорится в сообщении.

В диспетчерской службе напомнили, что в Архангельской области уже закрыты все ледовые переправы и выход на лед опасен.

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