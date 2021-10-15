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В России стартовала перепись населения

Новости. Общество
11:56, 15 Октября 2021
фото: © Федеральная служба государственной статистики

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С 15 октября в стране началась очередная перепись населения, которая продлится до 14 ноября.

Всероссийская перепись населения стартовала сегодня, 15 октября. В ходе нее будет уточняться возраст, пол, образование, место жительства, место работы, а также жилищные условия респондентов. Об этом ранее заявила временно исполняющая обязанности руководителя Карелиястата Людмила Король.

Также в анкете присутствует вопрос о национальности. В Карелии, являющейся республикой, данные о национальном составе населения имеют немаловажное значение.

По информации Карелиястата в Петрозаводске будет работать 82 стационарных переписных участка. Телефон горячей линии - 8-800-707-20-20.

Как отметила руководитель Карелиястата, эта перепись будет первой цифровой переписью в истории Российской Федерации. При этом пройти перепись можно будет тремя способами — дождаться переписчиков дома, прийти на переписной участок и, наконец, пройти перепись на сайте госуслуг. В свете продолжающейся пандемии коронавируса этот вариант особенно актуален.

Подрробнее о переписи населения читайте в статье.

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Комментарии

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David.
2021-10-15 13:58:19
Ковид шкалит, а у них перепись...
комба
2021-10-15 12:50:06
Если стать ещё более малочисленным этносом, то денег больше можно из Москвы выклянчить. Кот одобрительно замурлыкал. :) Наряды обновить не мешает.
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