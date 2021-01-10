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В России усилен контроль за операциями с наличными

Новости. Экономика
10:30, 11 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.

Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг. 

Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.

Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-01-11 12:11:52
Такой "контроль" наносит больше вреда, нежели пользы. Что в наше время 600 т. руб., практически ничего. Контроль за почтовыми переводами так и вовсе вмешательство в частную жизнь.
Трезвый
2021-01-11 11:33:26
Лучше бы так рьяно с мошенниками боролись телефонными , как с контролем денег у людей, и здесь теперь надо чиновникам кланяться из за каждой ерунды, какой инвестор пойдёт в страну,где сплошь и рядом проверки и унижения того, кто свои деньги вложить хочет,к примеру....
Гость
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