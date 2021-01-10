В России усилен контроль за операциями с наличными

В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.

Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.

Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.

Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.

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