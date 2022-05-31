В России усилена ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах и сжигание травы

Максимальный штраф для граждан за сжигание сухой растительности составит 15 тыс. рублей.

Размеры административных штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах увеличены в несколько раз, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», он вступит в силу 8 июня.

«Значительно усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, увеличиваются размеры административных штрафов. Новый федеральный закон предусматривает кратное увеличение размеров административных штрафов за нарушения в области пожарной безопасности: в среднем для граждан — в десять раз, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — в два раза», — сказали в ведомстве.

Ранее максимальный штраф для граждан за сжигание сухой растительности составлял 3 тыс. рублей, теперь — 15 тыс. рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафа вырастает до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс. рублей.

Инициатором принятия закона выступило Законодательное собрание Кемеровской области, добавили в МЧС. По мнению министерства, повышение штрафов побудит граждан к соблюдению требований пожарной безопасности и предотвратит возникновение пожаров.

В настоящее время на территории РФ складывается плохая обстановка с лесными пожарами, отметили в МЧС. Только за два последних месяца в Сибири и на Дальнем Востоке от природных пожаров пострадало почти 800 жилых домов. Основной причиной стал человеческий фактор — сжигание сухой растительности, нарушение требований пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, в том числе в лесах.

«Только за последнюю неделю инспекторами Госпожнадзора проведено порядка 9 тыс. выездных обследований, в результате которых выявлено 2 тыс. неконтролируемых палов сухой травы и мусора, к ответственности привлечено почти 2 тыс. нарушителей. Всего с марта текущего года оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности порядка 11 тыс. физический и юридических лиц», — добавили в МЧС.