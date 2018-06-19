В России установлен новый рекорд по числу долларовых миллионеров

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Число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4% и составило 189,5 тысячи человек.
Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы доклада World Wealth Report. Уточняется, что это рекордный показатель с 2008 года. Как стало известно, совокупное состояние долларовых миллионеров в России за прошедший год выросло на 5,2%, до $1,08 трлн. В прошлом году Bloomberg сообщил, что Россия является лидером по росту числа долларовых миллионеров.
Число россиян, состояние которых превышает $1 млн, выросло в 2016 году на 19,7% и составило 182 тыс. человек.
Лидером по числу долларовых миллионеров в мире являются США — 4,795 млн человек.
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