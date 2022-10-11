В России возобновят производство велосипедов «Кама»

В начале 2023 года на заводе в Перми запустят серийное производство велосипедов «Кама».

В январе 2023 года на пермском заводе «Форвард» запустят серийное производство велосипедов «Кама», популярных в 1970–1990 годах, пишет «Коммерсантъ». Сначала в продажу выпустят три тысячи велосипедов. Они должны поступить в марте-апреле. Стоимость не будет превышать 10 тысяч рублей, пишет федеральное издание.



Планируется, что купить велосипеды можно будет в магазинах «Форварда» более чем в 400 городах России, а также странах СНГ: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Запланирована отдельная серия лимитированных велосипедов к 300-летию основания Перми.



Обновленную версию «Камы» будут выпускать на базе концепции универсального городского велосипеда. Также модели намерены модернизировать: как утверждает производитель, рама станет прочнее, а посадка — комфортнее.



Велосипед будут поставлять с расширенной комплектацией: у него установят переднюю и заднюю фары, также будет прилагаться набор базовых ключей, брендированная ретросумка для инструментов и гравированный звонок.