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Впервые число инфицированных COVID-19 в России за сутки превысило 20 тысяч человек

Новости. Общество
11:22, 06 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За прошедшие сутки в России выявлено 20 582 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 20 582 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 733 440.

Выздоровели за время пандемии 1 296 124 человека, за сутки выписано по выздоровлению 16 955 человек.

Летальных случаев за все время: 29 887, за последние 24 часа скончались 378 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 63,5 млн тестов на коронавирус, за сутки - 524 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 ноября остается 407 174 человека.

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Комментарии

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nae
2020-11-06 11:32:36
Все в жизни когда нибудь случается в первый раз.
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