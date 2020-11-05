Впервые число инфицированных COVID-19 в России за сутки превысило 20 тысяч человек

За прошедшие сутки в России выявлено 20 582 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 20 582 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 733 440.

Выздоровели за время пандемии 1 296 124 человека, за сутки выписано по выздоровлению 16 955 человек.

Летальных случаев за все время: 29 887, за последние 24 часа скончались 378 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 63,5 млн тестов на коронавирус, за сутки - 524 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 ноября остается 407 174 человека.