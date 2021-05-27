В России введут штрафы за незаконный сбор данных покупателей

Правительство РФ намерено внести поправки в закон о защите прав потребителей.

Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая 27 мая на заседании кабинета министров. По словам Мишустина, поправки позволят исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг.

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках. Даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно, – сказал премьер-министр. – Понятно, что нужно указать имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию. Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения. Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы».