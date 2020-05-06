В России выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса

На 7 мая в России зарегистрировано 177160 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 11231, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 10559 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 88 человек. Всего умерли 1625 зараженных.

Всего выздоровели – 23803 человека (+2476 за сутки).

Суточный рост составил 6,8%, как и днем ранее. Отмечается, что у 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.

Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом.