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В России выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса

Новости. Общество
10:57, 07 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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На 7 мая в России зарегистрировано 177160 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 11231,  сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 10559 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 88 человек. Всего умерли 1625 зараженных.

Всего выздоровели – 23803 человека (+2476 за сутки).

Суточный рост составил 6,8%, как и днем ранее. Отмечается, что у 5 471 нового пациента (48,7%) не было симптомов.

Россия остается на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-07 12:02:03
Статистика,однако. Это только каждый человек "дорог", а когда их тысячи, это уже безликая толпа.
User
2020-05-07 10:59:08
Обнуленные рекомендуют поэтапно выходить из бункера.
кир
2020-05-07 11:38:33
User, смени пластинку. Одно и то же каждый день. :)
User
2020-05-07 11:53:53
кир, у тебя "день сурка" от самоизоляции? Эти рекомендации не далее как вчера из ящика озвучили.
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