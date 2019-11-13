В России вырастут штрафы за хулиганство

В правительстве подготовили предварительный вариант нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором значительно увеличиваются штрафы за некоторые правонарушения.

Так, штраф за мелкое хулиганство может вырасти с 500–1000 руб. до 3000–5000 руб. А хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти,— до 5000–10 000 руб.

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