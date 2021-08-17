В России за полгода уволили 300 коррупционеров

Генпрокуратура сообщает, что в России за полгода уволили триста коррупционеров в связи с утратой доверия.

Прокуроры инициировали увольнение 300 российских чиновников, попавшихся на коррупционных правонарушениях, в связи с утратой доверия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Зачастую увольнение в связи с утратой доверия применяется по инициативе прокуроров. Только за первое полугодие 2021 года в результате прокурорского вмешательства уволены 300 должностных лиц», — говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, увольнение должностных лиц в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений является одним из инструментов противодействия коррупции.

Отмечается, что основаниями для применения данного вида дисциплинарного взыскания являются такие грубые правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.