В России за последние сутки выздоровели более 5 тысяч заразившихся коронавирусом

На 14 мая в России зарегистрировано 252245 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 9974, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". В 40,6% новых выявленных случаев заражения у инфицированных не оказалось симптомов болезни.

Вчера было выявлено 10028 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 93 человека. Всего умерли 2305 зараженных.

Всего выздоровели – 53530 человек (+5527 за сутки).

Напомним, в Карелии на 14 мая общее число заболевших Covid-19 составляет 194 человека.