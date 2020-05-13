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В России за последние сутки выздоровели более 5 тысяч заразившихся коронавирусом

Новости. Общество
10:58, 14 Мая 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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На 14 мая в России зарегистрировано 252245 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 9974,  сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". В 40,6% новых выявленных случаев заражения у инфицированных не оказалось симптомов болезни.

Вчера было выявлено 10028 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 93 человека. Всего умерли 2305 зараженных.

Всего выздоровели – 53530 человек (+5527 за сутки).

Напомним, в Карелии на 14 мая общее число заболевших Covid-19 составляет 194 человека.

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Комментарии

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кир
2020-05-14 11:20:21
Плато?
Изя
2020-05-14 11:08:27
Президент выступил и россияне резко пошли на поправку . Вот как бывает ))))) Только карелы чего то отстают от чего то )))
Гость
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