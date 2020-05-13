Шесть новых случаев Covid-19 выявлено в Карелии за минувшие сутки

В Карелии за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 6 человек, сообщили в оперштабе.

На сегодняшний день общее число заболевших Covid-19 в республике составляет 194 человека.

Из шести новых случаев: один человек заболел в Петрозаводске, один – в Ильинском сельском поселении (Олонецкий район), 4 – в Сегеже.

"Все новые заболевшие контактировали с людьми, у которых ранее был подтвержден коронавирус", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Всего выздоровели 59 человек.

Проведено 24320 исследований (+ 653 за сутки).

На самокарантине находятся 6224 человека (-144 за сутки) и по-прежнему 26 – в местах обсервации.

Напомним, согласно статистике за 13 мая, в Петрозаводске были выявлены новые очаги инфекции с неустановленными источниками.