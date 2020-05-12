В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях COVID-19.

Напомним, в Карелии список зараженных коронавирусом увеличился на 12 человек.

"За минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19. Все – у жителей Петрозаводска. Таким образом, в столице республики с начала пандемии зарегистрировано 134 случая коронавируса, что составляет 71% всех заболевших в Карелии. К сожалению, из 12 – 7 выявленных случаев это новые очаги инфекции с неустановленными на настоящий момент источниками заражения", – сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава региона.