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В России за сутки выявили 10 817 новых случаев коронавируса

Новости. Общество
11:10, 09 Мая 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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За последние сутки в России зарегистрировали 10 817 новых случаев заражения covid-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"За последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах", — говорится в сообщении.

В Москве выявлено 5667 случаев коронавируса, в Подмосковье – 1075, в Санкт-Петербурге – 425, пишет RSN.

За сутки полностью выздоровели 5308 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших увеличилось до 31 916 человек. За сутки от связанных с коронавирусом осложнений скончались 104 человек, за весь период зафиксирован 1827 летальных исходов.

Напомним, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 148 случаев коронавируса.

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