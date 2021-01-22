В России за сутки выздоровели от коронавируса больше человек, чем заразились

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлен 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах. Всего в Россиийской Федерации зарегистрировано 3 698 273 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выздоровели 3 109 315 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 27 779 человек.

Летальных случаев за все время: 68 971. За последние сутки подтверждено 559 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день, 23 января, проведено свыше 98,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки проведено 436 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 января остаются 643 128 человек.