Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Выступавший за Карелию хоккеист жестоко избит в Петербурге 8
Сегодня 06:40
Десятки новых случаев ковида подтверждены в Карелии 7
Сегодня 09:13
В Карелии утонул 16-летний мальчик 2
Сегодня 17:14
Как директор школы в Петрозаводске и два педагога "воюют" за контроль над учебным тиром 14
Сегодня 08:05
Очевидцы сделали фото места страшной аварии в Карелии, унесшей жизни двух человек
Сегодня 08:48

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Новости. Общество
20:40, 11 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам.

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году, пишет РБК.

Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии. Подлинность документа подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который министерство отправило стратегию для ознакомления.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году –со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма "пользователь платит" поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе. 

Но пока общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный, констатировал сам Минтранс в докладе. Как указывало министерство, в 2019 году продолжилась тенденция оттока пассажиров с общественного транспорта, "несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»