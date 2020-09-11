В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам.

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году, пишет РБК.



Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии. Подлинность документа подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который министерство отправило стратегию для ознакомления.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году –со "всех категорий пользователей дорог", включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма "пользователь платит" поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе.

Но пока общественный транспорт пользуется меньшей популярностью у жителей России, чем личный, констатировал сам Минтранс в докладе. Как указывало министерство, в 2019 году продолжилась тенденция оттока пассажиров с общественного транспорта, "несмотря на рост привлекательности систем городского пассажирского и сервисов такси".