В России задумались о создании платных вытрезвителей

В Совете Федерации в очередной раз задумались о возвращении вытрезвителей. Соответствующий законопроект уже подготовлен, его планируется внести на рассмотрение в Госдуму до лета.

Об этом РБК рассказал один из его авторов, председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

В документе предлагается организовать систему получастных вытрезвителей, постояльцы которых сами будут оплачивать пребывание в них, пишет Lenta.ru.

Региональные власти наделят полномочиями по созданию таких учреждений "на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства". По словам сенатора, это позволит брать деньги с посетителей. Каким именно образом будет производиться оплата услуг, пока не решено.

Для реализации проекта потребуется внести изменения в законы "Об общих принципах организации местного самоуправления" и "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов". Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму до лета.

Рязанский отметил, что в стране есть частные вытрезвители при региональных больницах, но они не имеют права требовать плату с постояльцев.

"Закон о социальном обслуживании граждан не позволяет брать средства за услугу, которой они не просят. Просить расписаться находящегося в полувнятном состоянии гражданина – это смешно", – добавил автор законопроекта.