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В России зафиксирован дефицит автомобилей

Новости. Экономика
20:30, 17 Сентября 2023
фото: Наталия Федосенко/ТАСС

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Автоэксперт рассказал о дефиците машин на российском рынке.

Китайские производители не могут закрыть нехватку бюджетных моделей.

Ситуацией пользуются дилеры, они пытаются заработать. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

«В стране дефицит автомобилей, дилерские компании тоже этим пользуются и пытаются заработать здесь и сейчас. Главное — это нехватка автомобилей. Автомобиль — это сложное изделие, масса компонентов, огромные трудовые ресурсы. Если предприятие работает честно и платит налоги, то и получается такая цена. Плюс дилеры и перевозчики хотят заработать. Знаете, сколько сейчас стоит автовоз? Я два дня назад разговаривал с производителями, цена доходит до 300 тысяч рублей. Это перевозчик зарабатывает, который пользуется дефицитом. В результате мы, как покупатели, приходим в автосалон, а глаза на лоб лезут, — рассказал Кадаков. — Мы видим, что происходит с ценами на китайские машины. Тысяч 300-400 просто за доставку автомобиля. Китайских машин много продаётся, но они не могут заменить автомобили стоимостью миллион рублей. Нет китайских автомобилей по миллиону. Хорошо, что китайские машины есть, но они не решают всех наших проблем. Мы хотим недорогой и удобный автомобиль».

Кадаков отметил, что за последние месяцы предложение на вторичном рынке автомобилей упало на 20%.

«Вторичка жёстко привязана к стоимости машин на первичном рынке. Во-вторых, из вторички сейчас вымели все приличные машины, предложение упало, люди перестали продавать машины. Все хорошие машины выкупили с рынка. Люди притихли, они не понимают. За последние месяцы на 20% предложение упало по вторичке», — рассказал эксперт.

Стоимость новых отечественных машин в августе превысила 1 млн рублей. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит РИА Новости. В частности, цены в среднем выросли на 1,1% — до одного миллиона и пяти тысяч рублей. При этом за год стоимость увеличилась на 4,4%.

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