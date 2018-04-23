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Новости. Экономика
18:20, 23 Апреля 2018

В России закроют известные иностранные онлайн-магазины

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Онлайн-магазины одежды, обуви и товаров для дома немецкой группы компаний Otto Group — Quelle и Otto — закрываются на территории России.

Такое объявление в беседе с газетой "Коммерсантъ" сделал гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер, передает РБК.

Подобное решение он объяснил "глобальной стратегией" группы. Теперь Otto Group, по его данным, сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран. Однако в среднесрочной перспективе, как допустил Ширер, площадка может выйти на международный уровень. Сейчас же маркетплейсы в других странах, как подчеркнул собеседник издания, закрываются.

При этом немецкая группа компаний, по словам гендиректора Otto Group Russia, не собирается уходить из России полностью и, как уверен Ширер, останется "главным игроком" в российском e-commerce: в стране продолжат развитие такие ее бренды, как Bonprix и Witt (интернет-магазины одежды), а также eSolutions. Последняя занимается электронной коммерцией и предоставляет логистические, маркетинговые и ИТ-сервисы ретейлерам и брендам, в том числе Tom Farr, Zarina, Befree, Ralf Ringer и др.

Выручку от российского рынка Ширер не называет. Чистая прибыль от всех бизнесов в России, по данным компании, составляет €259 млн.

По данным исследовательского агентства Data Insight, которые приводит издание, Quelle.ru и Otto.ru совокупно занимали в России седьмое место среди онлайн-магазинов, специализирующихся на продажах одежды и обуви.

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